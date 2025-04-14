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Zirai Don Uyarısı Sonrası Ovacık'ta Meyve Ağaçları İçin Ateş Yakıldı

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Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir vatandaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai don uyarısı sonrasında meyve ağaçlarını korumak için ateş yaktı. Ekiplerin yanı sıra, yerel halk don riskine karşı çeşitli önlemler almaya başladı.

Meyve ağaçlarını zirai dona karşı ateş yakarak koruyor

KARABÜK - Karabük'ün Ovacık ilçesinde bir vatandaş, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün zirai don uyarısının ardından meyve ağaçlarını korumak için ateş yakarak önlem aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bölgede hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceği ve zirai don riskinin bulunduğu bildirilmişti. Uyarıların ardından bazı vatandaşlar bahçelerinde önlem almaya başladı. Ovacık ilçesine bağlı Ganibeyler köyünde yaşayan Ramazan Işık, gece saatlerinde etkili olması beklenen don olayına karşı bahçesindeki meyve ağaçlarının zarar görmemesi için harekete geçti. Ağaçların çevresinde ateş yakan Işık, bu yöntemle sıcaklık düşüşüne karşı ürünlerini korumaya çalıştı.

Öte yandan Işık, yiyecek aramak için bahçesinin önüne gelen tilkiyi de cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM BİLGİN - Güncel
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