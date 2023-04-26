Ziraat Odası Başkanı İskenderoğlu: "Tarım Kredi Kooperatifi Gübreyi Yüzde 25 Daha Pahalıya Satıyor"

Türkiye’de ekim sezonu başladı, ancak çiftçiler yine pahalı olduğu için yeteri kadar gübre kullanamamaktan yakınıyor. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri’nin serbest piyasaya göre gübreyi daha pahalıya sattığını belirterek, “Çiftçi ve üreticilerimizin sermayesiyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), çiftçilerimize yüzde 20- 25 arasında gübreyi daha pahalıya satıyor. Sayın Bakanım siz bunlardan bihaber misiniz?” dedi. Bu arada TKK iştiraki olan Tarım Kredi Holding’in, yüzde 75’ine sahip olduğu GÜBRETAŞ’ta ise işçiler grev kararı aldı.

Türkiye'de ekim sezonu başladı, ancak çiftçiler yine pahalı olduğu için yeteri kadar gübre kullanamamaktan yakınıyor. Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri'nin serbest piyasaya göre gübreyi daha pahalıya sattığını belirterek, "Çiftçi ve üreticilerimizin sermayesiyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), çiftçilerimize yüzde 20- 25 arasında gübreyi daha pahalıya satıyor. Sayın Bakanım siz bunlardan bihaber misiniz?" dedi. Bu arada TKK iştiraki olan Tarım Kredi Holding'in, yüzde 75'ine sahip olduğu GÜBRETAŞ'ta ise işçiler grev kararı aldı.

Çiftçi kuruluşu olmasına rağmen Tarım Kredi Kooperatiflerinde gübre fiyatlarının piyasa fiyatlarının üstünde satılması üreticilerin tepkisini çekti. Piyasada tonu 13 bin lira olan üre gübresi Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 14 bin 500 liradan satılıyor. Piyasada 6 bin liradan satılan Amonyum Sülfat, Tarım Kredi Kooperatiflerinde 7 bin liradan satılıyor. 7 bin 500 liradan satılan Can gübresi Tarım Kredi Kooperatiflerinde 9 bin lira karşılığında çiftçiye veriliyor. Piyasada 10 bin lira olan 20.20, Tarım Kredi'de çiftçiye 11 bin liradan satılırken, piyasada 12 bin 500 lira olan 3x15 de Tarım Kredi'de 13 bin 700 liradan satılıyor.

Diyarbakır Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Süleyman İskenderoğlu, Tarım Kredi Kooperatifleri'ndeki fiyatların serbest piyasaya göre pahalı olmasına dikkat çekerek çiftçilerin sorunlarını ANKA Haber Ajansı'na şu şekilde özetledi:

"Çiftçi ve üreticilerimizin sermayesiyle kurulan Tarım Kredi Kooperatifleri, çiftçilerimize yüzde 20- 25 arasında gübreyi daha pahalıya satıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri'nin kuruluş amacı çiftçilerimizin girdi maliyetleri gübre mazot, ilaç gibi girdileri temin edip çiftçilerimizi piyasaya ezdirmemek. Fakat Tarım Kredi amacı doğrultusunda iş yapmayıp çiftçilerimize sağlaması gereken olanakları bulamıyor.

"ÜRE GÜBRESİ SERBEST PİYASADA 9 BİN LİRA. TARIM KREDİ KOOPERATİFİ'NDE 10 BİN 980 TL"

Bu mevsimde çiftçilerimizin en fazla kullandığı ÜRE gübresinin fiyatı serbest piyasada (tonu) 9 bin lira. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 10 bin 980 TL. Amonyum nitrat serbest piyasada 6 bin 900 lira, Tarım Kredi Kooperatifleri'nde 7 bin 960 lira. Buradan sayın Bakan'a seslenmek istiyorum. Sayın Bakanım siz bunlardan bihaber misiniz? Tarım Kredi ne yapamaya çalışıyor. Çiftçiyi, piyasaya aracıya komisyoncuya ezdiriyor.

"TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ'NE EL ATSINLAR. GÜBRE FİYATLARI ÇİFTÇİYİ PERİŞAN ETMİŞTİR"

Taban gübresi serbest piyasada 14- 14 bin 200 TL arasında. Tarım Kredi Kooperatifi'nde 15 bin 750 lira. Fark neredeyse yüzde 25. Çiftçinin kullanmış olduğu kompoze gübre serbest piyasada 9 bin 900 lira. Tarım Kredi'de 11 bine yakın, fark neredeyse yüzde 12-13 civarında. Sayın Bakanı ve sayın Cumhurbaşkanını göreve davet ediyoruz. Tarım Kredi Kooperatifleri'ne el atsınlar. Gübre fiyatları çiftçiyi perişan etmiştir. Şu an serbest piyasada gübre düştü. Gübre, serbest piyasada yükseldiğinde Tarım Kredi Kooperatifleri aynı gün fiyatı yükseltiyor. Fakat düştüğü zaman sessizliğe bürünüyor. Bununla ilgili Tarım Bakanı'nı göreve çağırıyoruz. Tarım Bakanlığı'na bağlı olan Tarım Kredi Kooperatifleri'ne acilen müdahale etmesi lazım."

"ÇİFTÇİLER, 'KURAKLIKTAN DOLAYI GÜBRE ALMAYA PARAMIZ YOK' DİYOR"

İskenderoğlu, çiftçilerin kendisini arayarak, 'Başkanım 2021-2022 yılında kuraklık yaşadık. Kuraklıktan dolayı gübre almaya paramız yok' diyor. Sermayesi bizim paramızla kurulmuş ve şu anda da biz ödüyoruz" diye konuştu.

GÜBRETAŞ'TA GREV KARARI

Aynı zamanda yüzde 75 hissesi, Tarım Kredi Holding'e dahil olan GÜBRETAŞ'ta da işçiler, grev kararı aldı. Petrol- İş Sendikası'nın Kocaeli şubesinin örgütlü olduğu GÜBRETAŞ'ta ocak ayından bu yana süren toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması nedeniyle alınan grev kararı 12 Mayıs'ta uygulanacak. 280 işçinin çalıştığı GÜBRETAŞ'ta 206 işçinin maaşı asgari ücretin altında kaldı.