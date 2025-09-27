Haberler

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Çanakkale'de Sempozyum ve Çalıştay

Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Çanakkale'de Sempozyum ve Çalıştay
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi, Prof. Dr. Duygu Aktürk ve diğer akademisyenlerin katılımıyla sempozyum ve çalıştay düzenledi. Programa sektör temsilcileri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi tarafından sempozyum ve çalıştay düzenlendi.

TMMOB ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi destekleriyle düzenlenen programda Prof. Dr. Duygu Aktürk, Prof. Dr. İsmail Kasap, Prof. Dr. Türker Savaş, Prof. Dr. Okan Özkaya, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen ve Dr. Öğretim Üyesi Cemal Polat tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez'in de sunum yaptığı çalıştaya, odalarının temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA / Burak Akay - Güncel
İmamoğlu'nun görüntüsü Oktay Saral'ı küplere bindirdi: Mahkeme heyeti açığa alınmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanını küplere bindiren görüntü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cristiano Ronaldo, 946. golünü attı

Bu adamı kim durduracak?
Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı

Maliyeti 6 milyon lira, kilosunu 50 liradan satıyorlar! Hasat başladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.