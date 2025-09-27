Ziraat Mühendisleri Odası'ndan Çanakkale'de Sempozyum ve Çalıştay

Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı Ziraat Mühendisleri Odası Çanakkale Şubesi tarafından sempozyum ve çalıştay düzenlendi.

TMMOB ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi destekleriyle düzenlenen programda Prof. Dr. Duygu Aktürk, Prof. Dr. İsmail Kasap, Prof. Dr. Türker Savaş, Prof. Dr. Okan Özkaya, Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Dr. Öğretim Üyesi Onur Sinan Türkmen ve Dr. Öğretim Üyesi Cemal Polat tarafından sunumlar gerçekleştirildi.

Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Baki Remzi Suiçmez'in de sunum yaptığı çalıştaya, odalarının temsilcileri, akademisyenler ile öğrenciler ve sektör temsilcileri katıldı.