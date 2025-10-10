Haberler

Zincirlikuyu'da Avukat Serdar Öktem'in Cinayetinde 13 Gözaltı

Zincirlikuyu'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden avukat Serdar Öktem'in cinayetiyle ilgili olarak 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltındaki şahıslar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Zincirlikuyu'da 6 Ekim'de saat 16.15 sıralarında avukat Serdar Öktem'e uzun namlulu silahlarla saldırı düzenleyerek kaçan şüphelilerden S.Ö, E.P, M.K, C.Ü, S.A'nın kullandıkları araç, Arnavutköy İstiklal Mahallesi'nde ormanda terk edilmiş şekilde bulundu. Şüphelilerin taksi ile kaçtığının belirlenmesi üzerine takibe alınan araç, Odayeri mevkiinde durduruldu. Taksiden inerek ağaların arasında kaçan şüpheliler yakalandı. 2'si 18 yaşından küçük 5 şüpheli ve onlara yardım ettiği belirlenen bir kişi gözaltına alındı. Ekiplerin bölgede yaptıkları aramalarda ise 2 kalaşnikof tüfek, 2 tabanca ve kar maskesi, eldiven gibi ekipmanları ele geçirdi. Yapılan çalışmalarda saldırıyı gerçekleştirenlerle irtibatlı oldukları değerlendirilen, H.Ö, Y. K, M. B, D.Y, E.K, F.E ve S.A.S de gözaltına alındı. Gözaltı sayısı 13'e yükseldi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyette işlemleri tamamlanan 13 şüpheli, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

