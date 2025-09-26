Zincirleme Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Polis Memuru Osman Yaman Defnedildi
Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen tragik zincirleme trafik kazasında yaralanan polis memuru Osman Yaman, hastanede hayatını kaybetti. Yaman'ın cenazesi, düzenlenen törenle toprağa verildi.
Manisa'nın Salihli ilçesindeki zincirleme trafik kazasında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden polis memuru Osman Yaman defnedildi.
İzmir-Ankara kara yolu Sarıpınar Mahallesi yakınlarında dün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralı olarak Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan trafik polisi Yaman, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Yaman'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, görevli olduğu Alaşehir Bölge Trafik İstasyon Denetleme Amirliği'ne getirildi.
Burada düzenlenen törene, yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Mustafa Harputlu, Salihli Kaymakamı Ali Güldoğan, Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş ve mesai arkadaşları katıldı.
Yaman'ın öz geçmişinin okunmasının ardından dua edildi, yakınları tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.
Törenin ardından Yaman'ın cenazesi, Salihli ilçesindeki Güneş Camisi'nde kılınan namaz sonrası Karaağaç Mezarlığı'na defnedildi.
Bekar olan Yaman'ın mesai bitiminde evine döndüğü esnada kazanın yaşandığı öğrenildi.
Manisa İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, yayımladığı taziye mesajında, Osman Yaman'a Allah'tan rahmet, ailesine ve teşkilata baş sağlığı diledi.
Kaza
Şah İsmail Topçuoğlu yönetimindeki 34 GLH 876 plakalı tır, dün Sarıpınar Mahallesi'nde önünde seyreden Muhammed Nedir'in (36) kullandığı elektrikli bisiklete çarpmış, tır, bariyere de çarptıktan sonra Ahmet Taş (54) idaresindeki 07 VJN 72 plakalı otomobile, ardından yol kenarında bekleyen polis memuru Osman Yaman'a (49) çarpıp köprüden alt yola devrilmişti.
Kazada elektrikli bisikletin sürücüsü Nedir hayatını kaybetmiş, tır sürücüsü Topçuoğlu ile polis memuru Yaman yaralanmıştı.