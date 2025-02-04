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Zile Kampüsü’ne Cami Yapımı İçin Protokol İmzalandı

Zile Kampüsü’ne Cami Yapımı İçin Protokol İmzalandı
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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Üniversitesi Kampüsü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği ile cami yapımı için protokol imzaladı. Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, hayırsever bir vatandaşın desteğiyle cami inşaatına başlanacağını duyurdu.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) ile Zile Üniversite Kampüsü Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği arasında, Zile Kampüsüne cami yapılması protokol imzalandı.

TOGÜ'den yapılan açıklamaya göre, rektörlük makamında gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, Zile Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yavuz Acungil ve dernek başkanı Ali Çiçek katıldı.

Yılmaz, "Zile Kampüsü'müze cami yapılması için hayırsever bir vatandaşımızın desteği alınarak yapım sürecini başlatıyoruz. Desteklerinden dolayı kendisine ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Hüseyin Daylak - Güncel
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