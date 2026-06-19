Tokat'ta iş kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi, toprağa verildi.

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure ovalarının sulama inşaatında çalışan Yusuf Poyraz (19), yükleyici kepçeden düşen borunun altında kaldı.

Boru ile iş makinesi arasında sıkışan Poyraz, arkadaşlarının yardımı ile ağır yaralı olarak çıkarıldı. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Poyraz'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yıldıztepe köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.