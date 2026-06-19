Haberler

Tokat'ta iş kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi

Tokat'ta iş kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tokat'ın Zile ilçesinde sulama inşaatında çalışan 19 yaşındaki Yusuf Poyraz, yükleyici kepçeden düşen borunun altında kalarak ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede kurtarılamayan gencin cenazesi, Yıldıztepe köyünde toprağa verildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde yaşanan iş kazasında hayatını kaybeden gencin cenazesi, toprağa verildi.

Zile, Maşat, Reşadiye, Çekerek ve Mamure ovalarının sulama inşaatında çalışan Yusuf Poyraz (19), yükleyici kepçeden düşen borunun altında kaldı.

Boru ile iş makinesi arasında sıkışan Poyraz, arkadaşlarının yardımı ile ağır yaralı olarak çıkarıldı. Zile Devlet Hastanesine kaldırılan genç, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Poyraz'ın cenazesi, ilçeye bağlı Yıldıztepe köyünde öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz
Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakan Çiftçi'den valiliklere genelge

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar hayli şaşırtıcı

Butlan kararı sonrası 26 ilde yapılan seçim anketi! Sonuçlar şaşırtıcı
Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı

Milli takım kampında ilginç anlar! Dakikalarca içeri giremedi
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü

Tahliye sonrası evine gelen Cübbeli Ahmet'i böyle karşıladı
Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Bahçeli de şaşkın! Önce şiir okudu sonra ulumaya başladı

Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

Yok böyle kavga! Savurduğu küfürler mahalleyi ayağa kaldırdı
Oyuncu Cemre Baysel'den radikal imaj değişikliği! Eren Elmalı'ya benzetildi

Ünlü oyuncudan radikal değişim! Eren Elmalı'ya benzetildi