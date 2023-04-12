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Zile'de 92 elektronik sigara ele geçirildi

Zile'de 92 elektronik sigara ele geçirildi

Güncel Haberler

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda 92 elektronik sigara ele geçirildi.

Tokat'ın Zile ilçesinde düzenlenen operasyonda 92 elektronik sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede satılmak üzere yurt dışından kaçak elektronik sigara getirileceği istihbaratını aldı.

Harekete geçen ekipler, ilçeye bağlı Kireçli köyü kontrol noktasında durdurdukları şüpheli araçta yaptıkları aramada, kaçak olduğu değerlendirilen 92 elektronik sigara ele geçirdi.

Şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Tokat Güncel Haberler

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