Diyarbakır'da 140 kişilik ekip, 8 gündür kayıp engelliyi arıyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan beri kayıp olan zihinsel engelli Salih Ertaş, 140 kişilik ekip tarafından aranıyor. Arama çalışmaları 8. gününde devam etmekte ancak Ertaş'a henüz rastlanamadı.

DİYARBAKIR'ın Kulp ilçesinde 8 Şubat'tan bu yana kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli Salih Ertaş (84), 140 kişilik ekip tarafından aranıyor.

Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş, 8 Şubat'ta Dereboyu mezrasına misafirliğe gitmek için evden ayrıldı ancak bir daha haber alınamadı. Ailesi Salih Ertaş'a ulaşamayınca 11 Şubat akşamı durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekiplerle arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmalarının 8'inci gününde Ertaş, AFAD, Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK), Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma, Karayolları Arama Kurtarma, Jandarma ve Jandarma Sualtı Arama Kurtarma ekiplerinden toplam 140 personel, 23 araç ve 1 kadavra köpeği ile karadan, dronlar ile de havadan aranıyor. Eviyle en son görüldüğü yer arasındaki Sarin Çayı kıyısındaki 4,5 kilometre mesafede çalışmalar yoğunlaştırılırken, Ertaş ile ilgili bir ize henüz rastlanmadığı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
