Kızının istismarına dayanamayan anne böyle son yolculuğuna uğurlandı

Artvin’in Şavşat ilçesinde zihinsel engelli kızının cinsel istismara uğradığı iddiasıyla şikayette bulunmak için gittiği polis merkezinde fenalaşarak hayatını kaybeden 53 yaşındaki Nalan Kaya, son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Şavşat ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre zihinsel engelli Y.S. (26), annesi Nalan Kaya’ya cinsel istismara uğradığını anlattı. Bunun üzerine Kaya, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis ekipleri, verilen eşkal doğrultusunda şüpheli T.K.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

POLİS MERKEZİNDE FENALAŞTI, HAYATINI KAYBETTİ

İfade işlemleri sırasında tansiyonu yükselen Nalan Kaya aniden fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Şavşat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kaya’nın aort damarının yırtıldığı belirlendi.

Tedavi altına alınan 53 yaşındaki kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tek çocuk annesi olduğu öğrenilen Kaya’nın ölümü ilçede büyük üzüntü yarattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan şüpheli T.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Nalan Kaya’nın cenazesi, Kemal Paşa Camii’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Şavşat Kaymakamı Bayram Köse, Şavşat Belediye Başkanı Durmuş Aydın, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı