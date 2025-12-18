Haberler

Çanakkale'de zihinsel engelli kişinin cesedi bulundu

Güncelleme:
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde kaybolan zihinsel engelli Halil Özer'in cansız bedeni, köy yakınındaki çayın kenarında bulundu. Ailesinin kaybolduğunu bildirmesi üzerine jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı.

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde dün gece evinden ayrılan zihinsel engelli kişinin cansız bedeni çayın kenarında bulundu.

İlçeye bağlı Karaköy köyündeki evinden dün gece saatlerinde ayrılan zihinsel engelli Halil Özer'den (35) haber alınamaması üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirildi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, köyün çevresinde arama çalışması başlattı. Ekipler, köyün yakınındaki çayın kenarında Özer'in cansız bedenine ulaştı.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Özer'in cesedi, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Özer'in ölüm nedeni araştırılıyor.




