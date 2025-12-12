Haberler

Siirt'te zihinsel engelli Aslan Çevik şiir kitabı yazdı

Güncelleme:
Siirt'te zihinsel engelli Aslan Çevik'in 'Umutlarım' adlı şiir kitabı yayımlandı. Kitap için düzenlenen imza gününde Çevik, arkadaşlarına hediye etti. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü, kurumda özel bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetler gerçekleştirildiğini belirtti.

Siirt'te zihinsel engelli Aslan Çevik'in "Umutlarım" adlı şiir kitabı yayımlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde tedavi gören ve kurumun desteğiyle hazırlanan kitabın tanıtımı için imza günü düzenlendi.

Çevik, imzaladığı kitapları merkezdeki arkadaşlarına hediye etti.

Aslan Çevik, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk kitabının yayımlanmasının heyecanını yaşadığını söyledi.

Şiire ortaokul ve lise yıllarında ilgi gösterdiğini anlatan Çevik, şunları kaydetti:

"Cahit Sıtkı Tarancı, Yahya Kemal Beyatlı ve Tevfik Fikret gibi şairlerden etkilendim. 'Umutlarım' ilk kitabım. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve merkez çalışanlarının desteğiyle hayalim gerçeğe dönüştü. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Bir kitap dolusu daha şiirim var. İnşallah izin verilirse ikinci kitabımı da çıkaracağım. İlham geldikçe günde birkaç şiir yazıyorum. Ayrıca ileride bir roman yazma hayalim de var."

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sabri Sidar da kurumda kalan özel bireylerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çeşitli faaliyetlere yönlendirildiğini belirtti.

Merkezimizdeki bireyler ilgi alanlarına göre aktif bir yaşam sürdürebilecekleri uğraşlarla meşgul olduklarını dile getiren Sidar, "Aslan kardeşimizin uzun süredir bir şiir kitabı çıkarma hayali vardı. Bu hayalin gerçekleşmesi için editöryel destek verdik, süreç boyunca yanında olduk ve kitabın basımını sağladık. Önümüzdeki dönemde ikinci bir kitap ve hatta bir roman çalışması için de destek vereceğiz. Amacımız, burada yaşayan tüm özel bireylerin mutlu, huzurlu ve sağlıklı bir yaşam sürmesidir." dedi.

Kaynak: AA / Fecri Barlık - Güncel
