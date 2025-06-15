Zihinsel Engelli Ahmet Bezci için Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi

Zihinsel Engelli Ahmet Bezci için Temsili Asker Eğlencesi Düzenlendi
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, doğuştan engelli 20 yaşındaki Ahmet Bezci'nin asker olma hayalini gerçekleştirmek amacıyla düzenlenen etkinlikte, Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu da yer aldı. Mahalle halkı ve ailesinin destekleriyle gerçekleştirilen asker eğlencesinde, Ahmet'e kına yakıldı ve coşkulu bir kutlama yapıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde zihinsel engelli Ahmet Bezci'ye düzenlenen temsili asker eğlencesinde asker kınası yakıldı.

Taraşçı Mahallesi'nde yaşayan doğuştan engelli 20 yaşındaki Ahmet Bezci için bir düğün salonunda Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu'nun da katılımıyla etkinlik düzenlendi.

Çocukluğundan bu yana askere gitme hayali olan Ahmet için babası Hasan ve annesi Fatmagül Bezci, mahalle halkının desteği asker eğlencesi düzenledi.

Ustaoğlu, "Ahmet kardeşimizin gönlündeki o büyük hayalini gerçekleştirdik. Dualarla, sevinçle, coşkuyla asker şenliğini yaptık. Onun yüzündeki mutluluğunu görmek her şeye değerdi." ifadesini kullandı.

Akrabalarının ve arkadaşlarının katıldığı etkinlikte gönlünce eğlenen Ahmet Bezci'ye asker kınası yakıldı. Davul zurna eşliğinde akrabaları ile oynayan Ahmet Bezci'yi akrabaları ve arkadaşları omuzlarına alarak "En büyük asker bizim asker" diyerek havaya attı.

"Çocuğumuzun mutluluğu bizim için önemli"

Oğlunun isteğini yerine getirdikleri için mutlu olduklarını dile getiren Hasan Bezci, "Çocuğumuzun isteğiyle böyle bir geceyi düzenledik. Böyle bir gece isteyince onu kıramadık." dedi.

Bezci, gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkürlerini sunarak, "Ahmet çok mutlu oldu. Çocuğumuzun mutlu olması bizim için önemli. Allah herkesten razı olsun." diye konuştu.

Kaynak: AA / Kadriye Coşkun - Güncel
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