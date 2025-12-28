Haberler

Zigana Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

Zigana Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Kayak Merkezi, kar yağışının ardından haftasonu ziyaretçi akınına uğruyor. Kayak pisti ve doğa yürüyüşü imkanı sunan merkez, ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarındaki Zigana Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından hafta sonu hareketliliği yaşanıyor.

Kış sporları turizm merkezi olarak 1991'de ilan edilen kayak merkezi, son haftalardaki soğuk ve yağışlı havanın ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

Kayak merkezindeki 800 ve 600 metre uzunluğundaki iki pistte kayak yapan ziyaretçiler, aynı zamanda kızak sürerek karın tadını çıkarıyor.

Doğaseverler ise beyaza bürünen Zigana Dağı'nda yürüyüş yaparak zamanlarını değerlendiriyor.

Zigana Gümüşkayak Tesisleri İşletmesi Müdürü Abdullah Eroğlu, AA muhabirine, kar yağışının ardından sezonu açtıklarını söyledi.

Eroğlu, pistlerde kar kalınlığının 30 santimetrenin üzerinde olduğunu ifade ederek, "Bugün bir yoğunluğumuz var, kalabalığız. Tesisimizin kapasitesi doldu." dedi.

Ziyaretçilerden Dilan Kırbulut ise arkadaşlarıyla güzel vakit geçirdiklerini dile getirerek, fırsatı olan herkesin Zigana Dağı'na gelmesi gerektiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sinan Uçar - Güncel
Özel'in İHA iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi

Özel'in iddiası gündem yarattı, Cumhurbaşkanlığından yanıt gecikmedi
Bomba iddia: Türkiye-Ermenistan sınırı 32 yıl sonra açılıyor

Türkiye'nin komşu ülkeyle sınırı 32 yıl sonra yeniden açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Erdoğan talimatı verdi! AK Parti'den Terörsüz Türkiye hamlesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi! Strateji kökten değişiyor
Yola döşenen mayınlar patladı! Otomobildeki 9 kişi feci şekilde can verdi

Araç geçerken yoldaki mayın patladı, 9 kişi feci şekilde can verdi
İsrail gece yarısı Suriye'yi vurdu

Türkiye'nin yanı başında hareketli saatler! İsrail bölgeyi hedef aldı
Rusya, Ukrayna'da 2 şehri ele geçirdi

Putin'i mest eden gelişme! Rusya 2 şehri resmen ele geçirdi
Manken Buse İskenderoğlu ve ünlü rapçi Ege Karataşlı gözaltına alındı

Miss Türkiye Güzeli ve ünlü rapçi gözaltına alındı
İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu! Mekanlar arasında Bebek Otel de var

Listede Bebek Otel de var! Baskında neler ele geçirildi neler