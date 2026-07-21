Zigana Dağı'nda sis etkili oldu
Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı'nda etkili olan sis, dağın yüksek kesimlerini kaplayarak fotoğraf tutkunlarına eşsiz manzaralar sunarken, farklı renklerdeki çiçekler de doğaya ayrı bir güzellik kattı.
Gümüşhane- Trabzon il sınırındaki Zigana Dağı'nda, sis etkili oldu.
Gümüşhane'nin Torul ilçesi sınırlarında yer alan Zigana Dağı, etkisini gösteren sisle güzel görüntüler oluşturdu.
Dağın yüksek kesimlerini kaplayan sis, zaman zaman görüş mesafesini düşürürdü, fotoğraf tutkunlarına da görsel şölen sundu.
Farklı renklerdeki çiçekler de doğaya ayrı bir güzellik kattı.
Kaynak: AA / Sinan Uçar