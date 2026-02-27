Haberler

Zigana Dağı beyaza büründü

Zigana Dağı beyaza büründü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane-Trabzon sınırındaki Zigana Dağı, kar yağışı ile beyaz örtüyle kaplanarak güzel manzaralar sunuyor. Çocuklar kardan adam yaparken, ziyaretçiler dağda yürüyüş yapıyor.

GÜMÜŞHANE- Trabzon sınırında 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı'nda kar yağışı ile güzel görüntüler oluştu.

Son günlerde etkili olan soğuk hava nedeniyle sıcaklığın düştüğü Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde yağan kar, dağların zirvelerini beyaza bürüdü. Gümüşhane-Trabzon sınırındaki 2 bin 50 metre yüksekliğindeki Zigana Dağı, beyaz örtüyle kaplandı. Karlar çam ve ladin ağaçlarını süsledi. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Zigana Dağı geçidinde kar kalınlığı yer yer 40 santimetreye ulaşırken, kayalıklar üzerinde ve çatılarda ise buz sarkıkları oluştu. Tesis önlerine kardan adam yapan çocuklar doyasıya eğlendi. Güneşin zaman zaman yüzünü göstermesiyle, Zigana Dağı'na çıkan vatandaşlar ise fotoğraf çekilerek, yürüyüş yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Öcalan'dan PKK'nın feshinin yıldönümünde yeni açıklama: Kürtsüz Türk, Türksüz Kürt olmaz

Ne diyeceği merak konusuydu: İşte Öcalan'ın yeni mesajının tam metni
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde kaybettiler bile

Savaşı kim kazanır? Bir fark var ki kağıt üstünde bile kaybettirir
Sahaya giren taraftar Messi'yi yere düşürdü

"Nereden nereye" dedirten görüntü!
Hatice Aslan ile Mahir Günşiray'ın 40 yıl sonra başlayan aşkı kalplere dokundu

Usta oyuncuların filmleri aratmayan aşk hikayesi kalplere dokundu
Güncel fotoğrafı paylaşıldı: İşte Abdullah Öcalan'ın son hali

Yeni fotoğrafı paylaşıldı
Öcalan çağrısında 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var

Öcalan 3 ismi özellikle es geçmedi! Özgür Özel de aralarında var
Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin

Pakistan - Afganistan savaşı sonrası altın için çılgın tahmin