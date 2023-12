ZİÇEV'in 41. yılı kutlama programı düzenlendi

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfının (ZİÇEV) 41. yılı dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Makbule Ölçen önderliğinde 1982'de gönüllüler tarafından özel gereksinimli çocukları ve bireyleri sosyal hayata katarak kendi kendine yetebilen bireyler olmalarını sağlamak amacıyla kurulan ZİÇEV'in 41. yılı dolayısıyla Gölbaşı Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde program gerçekleştirildi.

ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç, burada yaptığı konuşmada, ZİÇEV'in kurulduktan kısa süre sonra pek çok ilde şubelerinin açıldığını söyledi.

ZİÇEV'in odalarda saklı çocukları bularak onları eğitimle buluşturup kendi kendilerine yeter hale getirip sosyal hayata katmayı amaç edinmiş gönüllü kitlenin hikayesi olduğunu anlatan Karakoç, "ZİÇEV bugüne dek on binlerce zihinsel yetersiz çocuk ve gencin özel eğitim ile buluşmasına öncülük etmiştir. 41 yıldır her koşulda eğitim vermeyi başarmış ve bu konuda en büyük örgütlü sivil toplum kuruluşudur. Zihinsel yetersiz gençlerimizin ve çocuklarımızın sosyal hayata katılım sağlarken savunucusu ve vazgeçilmez ilkemiz tüm bireylerimize ve ailelerine can suyu vermektir." dedi.

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ise 41 yılın çok uzun zaman gibi gözükmese de konu özel eğitime ihtiyaç duyan çocuklar olduğunda yüreği ve emeğini ortaya koymak için çok uzun süre olduğuna işaret ederek, "Bu süreci başından sonuna kadar emeğini, yüreğini ve her şeyini ortaya koyan herkesi tebrik ediyorum. Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Daha sonra farklı illerden gelen ve ZİÇEV'de eğitim gören çocukların hazırladığı yöresel oyunlar sahnelendi. Etkinliğin sonunda Karakoç ve yöneticiler, etkinliğe ve ZİÇEV'e destek verenlere günün anısına plaket verdi.