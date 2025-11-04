Haberler

ZİÇEV Elazığ Şubesi'nden Yeni Servis Araçları İçin Yardım Kampanyası

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Elazığ Şubesi, eskiyen servis araçlarını yenilemek için yardım kampanyası başlattı. Başkan Kamile Atalay, vakfın eğitim hizmetlerine ulaşım sağlamak amacıyla iki yeni servis aracı hedeflediklerini açıkladı.

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Elazığ Şubesi Başkanı Kamile Atalay, basın mensupları ile bir araya geldi.

Atalay, vakıf binasında düzenlenen basın toplantısında, vakıflarında farklı yaşlarda 100 zihinsel engelli bireyin eğitim gördüğünü belirtti.

Bu bireylerin vakfa geliş ve gidişlerini sağladıkları iki servis aracının eskidiğini ifade eden Atalay, "Valiliği de bu konuda bilgilendirerek yardım kampanyası başlattık. ZİÇEV Elazığ Şubesi olarak yıllardır özel gereksinimli çocuklarımızın eğitim, rehabilitasyon ve toplumsal hayata katılım süreçlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Mevcut araçlarımız çok yıprandığından sık sık arıza yaşanıyor. Hedefimiz 2 yeni servis aracı temin ederek Elazığ'daki her özel çocuğumuza ulaşabilmek. Kampanyaya destekte bulunan ve bulunacak tüm yardımseverlere ZİÇEV Elazığ Şubesi adına teşekkür ediyoruz." dedi.

Atalay, 15 Ekim'de başlattıkları yardım kampanyasının 15 Mart'ta sona ereceğini belirtti.

Kaynak: AA / İsmail Şen - Güncel
