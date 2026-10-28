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Zheng Jianbang, Yeni Delhi'deki 12. BRICS Parlamento Forumu'na katıldı

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Zheng Jianbang, Yeni Delhi'deki 12. BRICS Parlamento Forumu'na katıldı
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Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Zheng Jianbang, 12. BRICS Parlamento Forumu'na katıldı. Zheng, Yeni Delhi'de düzenlenen forumda parlamentolara dayanışma ve işbirliğini güçlendirme çağrısı yaptı.

YENİ DELHİ, 28 Ekim (Xinhua) -- Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkan Yardımcısı Zheng Jianbang, beraberindeki heyetle birlikte pazartesi ve salı günleri Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen 12. BRICS Parlamento Forumu'na katıldı.

Zheng, forumda yaptığı açılış konuşmasında, BRICS ülkelerinin artık gerçek anlamda da Küresel Güney'in öncü gücü haline geldiğini belirterek, üye ülkeler arasındaki ilişkilerin önemli bir parçası olan parlamentolar arası işbirliğinin, birliğin temelini sağlamlaştırma, kurumsal direnci güçlendirme, yönetişim zorluklarının üstesinden gelme ve ortak geleceği korumada kilit rol oynadığını ifade etti.

Zheng, BRICS ülkelerinin yasama organlarına, dayanışma ve işbirliğini güçlendirme, zamanın öncüleri olarak hareket etme ve uluslararası düzeni daha fazla eşitlik ve adalete yönlendirme çağrısında bulundu.

Zheng forum sırasında Hindistan, Rusya, Tayland, Uganda, Belarus, Küba ve İran parlamento yetkilileriyle ayrı ayrı gerçekleştirdiği görüşmelerde, yasama organları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi ve diğer konular hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: Xinhua
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