Albüm: Çin'in Zhangzhou Nükleer Enerji Projesinin İkinci Ünitesi Ticari İşletmeye Geçti

Güncelleme:
Çin'in Fujian eyaletindeki Zhangzhou nükleer santralinin ikinci enerji üretim ünitesi, 168 saatlik tam güçte kesintisiz çalışmanın ardından ticari faaliyetlerine başladı. Bu gelişme, santralin birinci aşamasının tamamen devreye alınmasını sağladı.

ZHANGZHOU, 1 Ocak (Xinhua) - Çin Ulusal Nükleer Şirketi'nin ülkenin güneydoğusundaki Fujian eyaletinde bulunan Zhangzhou nükleer santralinin ikinci enerji üretim ünitesi, 168 saatlik tam güçte kesintisiz çalışma değerlendirmesinin ardından perşembe günü ticari faaliyetlerine başladı. Böylece Zhangzhou nükleer santralinin birinci aşamasının tam olarak devreye alınması sağlandı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
