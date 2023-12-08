Zeytinyağında Hileli Ürünlere Karşı Uyarı

GIDA Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, zeytinyağında hileli ürünlere karşı uyarılarda bulundu. Toprak, zeytinyağı olarak farklı yağlardan oluşan karışımların ucuza satıldığını belirtip, "Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek" dedi.

Uzmanların sağlıklı olduğu için tüketilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu zeytinyağı, vatandaştan talep görüyor. Zeytin hasadıyla birlikte toplanan zeytinler sofralık ya da zeytinyağı olmak üzere ayrılıyor. Gıdada en çok hile yapılan ürünlerden birinin zeytinyağı olduğunu belirten Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, zeytinyağında sahteciliğe karşı uyarılarda bulunarak, "Bölgeden bölgeye değişmekle birlikte zeytin hasadı ekim ile kasım ayında başlayarak şubat ayının sonuna kadar sürer. Zeytin ve zeytinyağının kültürümüzde çok önemli bir değeri var. Anadolu'da sıkça tüketilen ve üretilen bir ürün. Antioksidan bir ürün, kalp dostudur. Bu nedenle zeytinyağı tüketimi her aşamada kullanılabilir. Mesela kızartmada kullanılmaz düşüncesi yanlış bir bilgidir" ifadelerini kullandı.

'TÜKETİCİ KANDIRILIYOR'

Bu sene zeytin az olduğu için fiyatının arttığına dikkat çeken Toprak, ucuz ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirterek, "Taklit ve tağşiş olabiliyor. Sahte ürünü gözümüzde ayırt edemeyiz. Laboratuvarda ancak ayırt edilebilir. Bu nedenle zeytinin kilogram fiyatı belli. Normal bir sızma zeytinyağını alıyorsanız bunu 150, 300 lira arasında bulmanız çok zor. Kaliteli bir zeytinyağının içerisine daha yüksek asit orana sahip, kalitesiz zeytinyağı ile karıştırıyorlar ya da tohum yağı dediğimiz yağlar kullanılıyor. Örneğin ayçiçek yağı gibi. Böylelikle tüketicinin kandırılması söz konusu oluyor. Vatandaşlar gerçek ürün satın aldığını zannederek zeytinyağının faydalı bileşenlerine vücuduna alamıyor. Daha fazla ücret ödeyerek ayçiçek yağını kullanmış oluyor" dedi.

Toprak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ucuz gördüğünüz ürünleri almayın. Yol kenarında plastik şişelerde satılan ürünleri 'Ali Amca' ya da 'Ayşe Teyze' diye güvenip, alıyoruz ama bu ürünlerde taklit ve tağşiş yapılma olasılığı oldukça yüksek. Ayrıca plastik şişede satılan ürünlerde şeffaf olduğu için ışık geçirgenliği fazla ve bu nedenle 'acılanma' dediğimiz kalitesinde azalma olur. Bu ürünler tek kullanımlık olması nedeniyle, şişeden küçük plastik parçaları gıdaya da geçebilir. Muhakkak ambalajlanmış, paketlenmiş ürün almak lazım. Şüphelendiğiniz ürün olursa da 'Alo 174'ü arayıp şikayet etmek gerekir. Vatandaşımız kaliteli bir ürün de alırsa bunu evinde, ışık geçirmeyen bir ortamda muhafaza etmeli" diye konuştu.

Toprak, ayrıca tarım ve orman müdürlüklerinin bu dönemde yoğun denetim yaptığını bildirdi.