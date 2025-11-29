Zeytinburnu'nda Tramvay Seferleri Aksadı

Zeytinburnu'nda tramvay yolunda, rayların üzerinde kalan otomobil nedeniyle seferler aksadı.

Merkezefendi Tramvay Durağı yakınında tramvay yoluna giren 34 KG 004 plakalı otomobil, rayların üzerinde kaldı.

Otomobil çekici yardımıyla raylardan alınırken, Kabataş-Bağcılar hattında seferler yaklaşık 1 saat aksadı.

Kabataş-Cevizlibağ ve Akşemsettin-Bağcılar istasyonları arasında seferler yapılabildi. Bazı yolcular, yürüyerek bir sonraki durağa ulaştı.