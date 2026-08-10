Zeytinburnu'nda Restoran Yangını Kısa Sürede Söndürüldü

Zeytinburnu'nda tadilatta olan bir restoranın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Zeytinburnu'nda bulunan bir restoran tadilattayken çatısından alevler yükseldi.

Alevleri gören işçiler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

Ekipler, yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

Kaynak: AA