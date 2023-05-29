Zeytinburnu'nda silahlı saldırı: 1 ölü

Olay, dün 15.30'da Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 58. Bulvar Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Ziya Kösen, kafede oturan husumetlisi İbrahim Şahin'in kendisini çağırması üzerine yanına gitti. Bu sırada İbrahim Şahin belindeki silaha sarılarak yanına doğru gelen Kösen'e ateş açtı. Kurşunların hedefi olan adam yere yığılırken, saldırgan İbrahim Şahin ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan Ziya Kösen, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ziya Kösen'in hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan İbrahim Şahin gözaltına aldı. Gözaltına alınan İbrahim Şahin adli makamlara sevk edildi.

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, kafede oturan saldırgan, husumetli olduğu kişiyi görünce el hareketiyle oturduğu yere doğru çağırıyor. Ardından belindeki silahı çıkarıp ateş ettikten sonra olay yerinden kaçıyor.

"BAKTIM ADAM, ADAMI VURMUŞ"

Olayı gören esnaf Mehmet Arslan, "Ben arka tarafa gittim. Geldiğimde burada bir gürültünün olduğunu gördüm. Baktım ki adam, adamı vurmuş. Vurup, kaçan kişiyi de görmedim. Vurulan adamı da yerde yattığı an gördüm. Olayla ilgili başka kimseyi görmedim. Müşteri gibi gelip oturdu. Kim olduklarını da tanımıyoruz" şeklinde konuştu.