Zeytinburnu'nda Restoran Saldırısı: 2 Tutuklama, 6 Gözaltı

ZEYTİNBURNU'nda 2 kişinin yaralandığı restorandaki silahlı saldırıya yönelik gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Olaya ilişkin şüphelilerin saklanmasına yardımcı olduğu belirlenen 6 kişi daha gözaltına alındı.

Olay, 12 Ağustos günü saat 11.00 sıralarında Kennedy Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir restorana müşteri gibi giren şüpheli Mehmet A. bir süre vakit geçirdikten sonra belinden çıkardığı silahla ateş açıp kaçtı. Saldırıda işletme sahibi B.T. (48) ile müşteri K.Ç. (56) yaralandı. Çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda yaralandığı belirlenen 2 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada restoranda bulunan izinde olan polis memuru, Mehmet A.'yı olayda kullandığı silahla birlikte yakalarken, şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelinin çeşitli suçlardan 55 suç kaydı olduğu belirlendi. Olayın ardından çalışmalarını sürdüren polis ekipleri şüpheli ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen 1 kişiyi daha yakaladı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

6 ŞÜPHELİ DAHA YAKALANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğüyle koordineli çalışmaların sonucunda şüphelilerin saklanmasına yardımcı olduğu ve olayla bağlantısının bulunduğu belirlenen 6 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı