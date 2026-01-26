Haberler

Zeytinburnu'nda polis aracın lastiğine ateş açtı

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda uygulama noktasında polis dur ihtarına uymayan sürücü G.A.'nın kaçış anı, polis ekiplerinin havaya ve lastiğe ateş açmasıyla sona ermek üzere. Olay anı cep telefonuyla kaydedildi.

ZEYTİNBURNU'nda sürücü G.A.(24) uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak araçla kaçmaya başladı. Şüpheliyi durdurmak isteyen polis, ilk önce havaya ardından aracın lastiğine ateş açtı. Kaçan şüphelinin yakalanma çalışmaları sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, gece saat 01.30 sıralarında Seyitnizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü G.A. 34 MEY 180 plakalı otomobil ile seyir halindeyken uygulama noktasında polisin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Polisin takibe aldığı şüpheli sürücü durmayınca, ekipler ilk önce havaya, ardından aracın lastiğine silahla ateş açtı. Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalamak için başlattığı çalışmalar sürüyor. Yaşananlar ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

