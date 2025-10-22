Haberler

Zeytinburnu'nda Kadına Tehdit ve Takip İddiasıyla Şüpheli Gözaltında

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda 19 yaşındaki Büşra K'nin social medya üzerinden tehdit aldığı gerekçesiyle 44 yaşındaki Serdar M, gözaltına alındı. 18 suç kaydı bulunan şüpheli, savcılığın talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zeytinburnu'nda bir kadını ısrarla takip ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.

Seyitnizam Mahallesi'nde Büşra K'nin (19) sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve takip edildiği paylaşımı üzerine polis çalışma yaptı.

Zeytinburnu Asayiş Büro Amirliği ekiplerince kimliği belirlenen şüpheli Serdar M'nin (44) "kasten yaralama", "yangın çıkarma" ve "uyuşturucu" suçlarından 18 suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Cemil Yeşilmen - Güncel
Haberler.com
