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Zeytinburnu'nda İETT Otobüsü Duvara Çarptı: Yaralılar Var

Zeytinburnu'nda İETT Otobüsü Duvara Çarptı: Yaralılar Var
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Zeytinburnu sahilde bir İETT otobüsü, kontrolden çıkarak bir sitenin bahçe duvarına çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre yaralıların olduğu öğrenildi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda sağlık ekibi ve polis sevk edildi. Yaralıların durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmazken, ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Özgür EREN/İSTANBUL Zeytinburnu sahilde İETT otobüsü sitenin bahçe duvarına çarptı. Yaralılar var. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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