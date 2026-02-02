Haberler

Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkında çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkında park halindeki elektrikli otomobilde başlayan yangın, çevresindeki dört araca da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Zeytinburnu'nda, bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde başlayıp, çevresindeki araçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Seyitnizam Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan sitede park halindeki bir elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler 4 araca daha sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Site sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: AA / Veysel Ensar Gökcegözog - Güncel
