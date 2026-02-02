Zeytinburnu'nda bir sitenin otoparkında çıkan yangın söndürüldü

Zeytinburnu'nda, bir sitenin otoparkındaki elektrikli otomobilde başlayıp, çevresindeki araçlara da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Merkezefendi Mahallesi Mevlana Caddesi'nde bulunan sitede park halindeki bir elektrikli otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler 4 araca daha sıçrarken ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Site sakinleri tedbir amacıyla tahliye edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü.