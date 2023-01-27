Zeytinburnu'nda bir sokakta doğal gaz patlaması! 4 araç alev aldı Güncel Haberler Zeytinburnu'nda doğal gaz sızıntısı nedeniyle bir sokakta patlama meydana geldi. Patlamanın ardından sokaktaki 4 otomobilde yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, sokakta çökme yaşandığı görüldü. Zeytinburnu Çırpıcı Mahallesi Çayır Sokak'taki doğal gaz borusunda sızıntı meydana geldi. Sızıntının ardından patlama yaşandı. OTOMOBİLLER ALEV ALEV YANDI Çıkan yangında alevler, park halindeki 4 otomobile sıçradı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. YOL ÇÖKTÜ Yangında 3 araç kullanılamaz hale gelirken, 1 araçta da ağır hasar oluştu. Bu arada, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü sırada yolda kısmi çökme meydana geldi. Polis bölgede güvenlik önlemi aldı, ekiplerin çalışmaları sürüyor. Kaynak: AA / Güncel Zeytinburnu İtfaiye Güncel Haberler

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