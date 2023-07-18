Zeytinburnu'nda Çocuğun Boğazına Şeker Kaçtı, Esnaf Kurtardı

Olay, dün Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. İş yerinde oturan Fethi Ahmet Murat, telefonuyla ilgilendiği sırada, dükkanının önünden geçen bir anne boğazına şeker kaçan 5 yaşlarındaki çocuğu için yardım istedi. Fethi Ahmet Murat, hemen çocuğu kucağına alarak sırtına vurmaya başladı. Kısa süre içinde şeker çocuğun boğazından çıktı. Kısa süreli panik yaşayan anne teşekkür ettikten sonra yoluna devam etti. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Çocuğun boğazına takılan şeker yüzünden tıkandığı ve esnafın yardım ederek şekeri çıkardığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"ÇOCUĞU KURTARMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUM"