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Zeytinburnu'nda Trafo Patlaması

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Zeytinburnu'nda, bir trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Zeytinburnu'nda, bir trafoda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolunun yanında bulunan elektrik trafosunda henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri, kara yolunun Edirne istikametindeki trafik akışını 2 şeride düşürdü.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonucu trafoda büyük çapta hasar oluştu.

Öte yandan yangın sırasında çevreye yayılan yoğun duman nedeniyle sürücülerin zor anlar yaşadı.

Kaynak: AA
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