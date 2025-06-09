Zeytinburnu'nda Apartman Bodrum Katı Çöktü

Zeytinburnu'nda Apartman Bodrum Katı Çöktü
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Zeytinburnu'nda, Seyitnizam Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katındaki duvar kısmen çöktü. Olayda yaralanan olmazken, ekipler inceleme yaptı ve çökme sebebi olarak fazla yük gösterildi.

Zeytinburnu'nda 4 katlı apartmanın bodrum katının duvarı kısmen yıkıldı.

Seyitnizam Mahallesi G-26 Sokak'taki apartmanın kumaş deposu olarak kullanılan bodrum katındaki duvarın bir kısmı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Gürültüyü duyan apartman sakinleri durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Olayda kimse yaralanmazken, ekipler binanın bodrum katında ve çevresinde inceleme yaptı.

Bina sakinlerinden Turan Gençer, tekstil ürünlerinin fazla yüklenmesi nedeniyle duvarın çöktüğünü öne sürerek, "Bu katı tekstil firması kullanıyor. Fazla sayıda kumaşı duvara dayamışlar. Bu nedenle duvar ağırlığa dayanamayınca çöktü." diye konuştu.

Kaynak: AA / İbrahim Halil Aktürk - Güncel
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