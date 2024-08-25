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Zeytinburnu'nda 1. Uygur Sokak Oyunları Şenliği düzenlendi

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Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği tarafından düzenlenen şenlikte, Uygur oyunları oynandı ve yöresel yemekler ikram edildi.

Zeytinburnu'nda Doğu Türkistan Nuzugum Kültür ve Aile Derneği tarafından "1. Uygur Sokak Oyunları Şenliği" düzenlendi.

Kazım Özalp İlkokulu'nun bahçesinde gerçekleşen şenlikte, Gaga, Şol Derya, Dokuz Öy, Kara Kara Kuşlarım, Rizinge, Ak Direk Kök Direk gibi Uygur oyunları oynandı.

Çocuklara yüz boyama ve hediye takdimi de yapılan şenlikte, Uygur kadınların hazırladığı yöresel yemekler ve içecekler ziyaretçilere ikram edildi.

Derneğin başkanı Münevver Özuygur, unutulmaya yüz tutan Uygur çocuk oyunlarının oynandığı kültürel bir etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Doğu Türkistan'a ait geleneksel oyunları tek tek araştırdıklarını belirten Özuygur, etkinlik alanında 31 farklı oyun oynandığını kaydetti.

Şenliğe katılan 13 yaşındaki Ayşe Kamil ise bazı Uygur oyunlarının Türkiye'de oynanan oyunlara benzediğini dile getirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Doğu Türkistan Zeytinburnu istanbul Uygur Kültür Sanat Güncel Haberler

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