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Zeytinburnu açıklarında sürüklenen kargo gemisi demirli diğer gemiye sürttü

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Zeytinburnu açıklarında sürüklenen kargo gemisi demirli diğer gemiye sürttü Haber Videosunu İzle
Zeytinburnu açıklarında sürüklenen kargo gemisi demirli diğer gemiye sürttü
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Lübnan'dan Romanya'ya giden RASHA adlı kargo gemisi, Zeytinburnu açıklarında demirinin tutunamaması üzerine sürüklenerek demirli UST ILIMSK gemisine sürttü. Olayda yaralanan olmazken iki gemide de hasar oluştu, yardım talebinde bulunulmadı.

Zeytinburnu açıklarında demirli 2 kargo gemisi birbirine sürttü. Olayda yaralanan olmazken, yardım talebinde bulunulmayan gemilerde hasar oluştuğu öğrenildi.

Lübnan'dan Romanya'ya giden 'RASHA' isimli genel kargo gemisinin, Ahırkapı Demir Sahası'na attığı demirin henüz bilinmeyen nedenle tutunamaması üzerine sürüklendiği belirtildi. Demirini yeniden almak için manevra yapan gemi, aynı bölgede bulunan 'UST ILIMSK' isimli gemiye sürttü.

Edinilen bilgiye göre, olayda yaralanan olmazken, iki gemiden de yardım talebinde bulunulmadı. Her iki gemide de sürtme nedeniyle hasar oluştuğu öğrenilirken, gemilerin İstanbul Bölge Liman Başkanlığı'nın talimatına göre hareket edeceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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