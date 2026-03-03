Haberler

Aydın'da dağlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin toplarken ayağını kıran Ayşe Avari, sağlık ekipleri tarafından kurtarıldı. 2 saatlik bir çalışma sonrası yaralı kadına ilk müdahale yapıldı.

Aydın'ın Söke ilçesinde zeytin toplamak için gittiği dağlık alanda düşerek ayağını kıran kadın ekiplerce kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, zeytin toplamak için Akçakaya Mahallesi'nde dağlık alandaki bahçeye giden Ayşe Avari (39) düşerek ayağını kırdı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye, sağlık, AFAD ve Bağarası Jandarma Karakol Komutanlığı personelinden oluşan 17 kişilik ekip sevk edildi.

Araçla ulaşımının mümkün olmadığı bölgeye yaya olarak ulaşan ekipler, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yaralı kadını kurtardı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan kadın, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Ölmez
