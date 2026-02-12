Haberler

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasındaki tahliyelere yapılan itiraz reddedildi

Soruşturma kapsamında yargılanan 200 sanıktan biri olan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın tahliye talebi, İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 200 sanığın yargılandığı davada, aralarında görevinden uzaklaştırılan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da bulunduğu 6 sanık hakkında verilen tahliye kararına yapılan itiraz reddedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 5 Şubat'ta görülen davanın yedinci duruşmasında, tutuklu sanıklar Zeydan Karalar, Ali Fırat Baycan, Cem Alper Akyüz, Mehmet Ataş, Mert Çelik ve Müzeyyen Karakaş hakkında verilen tahliye kararına itirazda bulundu.

İtirazı değerlendiren İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi, başsavcılığın talebini reddetti.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturması kapsamında 6'sı görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da aralarında bulunduğu 33'ü tutuklu 200 sanığın yargılandığı davanın yedinci duruşmasında, aralarında Zeydan Karalar'ın da olduğu 9 sanığın tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Mikail Bıyıklı
