Zeugma Mozaik Müzesi'ni bayramda yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti

Gaziantep'teki Zeugma Mozaik Müzesi'ni arife ve bayramın 4 gününde yaklaşık 10 bin kişi ziyaret etti.

Başta "Çingene Kızı" mozaiği olmak üzere birçok önemli esere ev sahipliği yapan Zeugma Mozaik Müzesi, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ziyaret ettiği yerlerin başında geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki dünyanın en büyük mozaik müzelerinden biri olan Zeugma Müzesi'nde "Çingene Kızı", "Mars heykeli", Roma dönemine ait çeşmeler ve Fırat Nehri kenarındaki villalarda bulunan mozaikler sergileniyor.

1 Ocak 2024'ten bugüne 201 bin 19 kişinin ziyaret ettiği müzeyi, arife ve Kurban Bayramı'nın 4 gününde yaklaşık 10 bin kişi gezdi.

"Geldik ve çok beğendik"

Rize'den Gaziantep'e turla gelen Gülşen Bodur, AA muhabirine, çocuklarını karne hediyesi olarak müzeye getirdiğini belirterek, "Daha önce Zeugma Mozaik Müzesi'ni araştırmıştım. Çok merak ettiğim bir yerdi. Geldik ve çok beğendik. Yorucu bir yolculuğumuz oldu ama geldiğimize değdi. Çok kalabalık. Herkesin gelip görmesi gereken bir yer." diye konuştu.

Berkay Türkay ise Bursa'dan geldiğini ve müzedeki eserleri çok beğendiğini söyledi.

Gaziantep'e ilk kez geldiğini belirten Türkay, "Gaziantep şehir anlamında gezilip görülmesi gereken bir yer. Müze tarih kokuyor. Bayram yoğunluğundan dolayı bayağı kalabalık. Biz de iyice gezeceğiz." dedi.