Tarihi Zerzevan Kalesi'nde 'Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Bilim Şenliği' düzenlendi

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde, Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan 3 bin yıllık Zerzevan Kalesi'nde "Gökyüzü Gözlem Etkinliği ve Bilim Şenliği" yapıldı.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, Karacadağ Kalkınma Ajansı, GAP Bölge Kalkınma İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Zerzevan Kalesi Kazı Başkanlığınca düzenlenen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Etkinlik için Zerzevan Kalesi'nin çevresinde kurulan stantlardaki bilimsel ve sanatsal uzay temalı atölyeleri gezen çocuklar, farklı etkinliklere katılarak eğlenceli vakit geçirdi.

Daha sonra çocuklar ve aileleri, teleskoplarla uzmanlar eşliğinde güneş, ay ve jüpiter ile yıldızları gözlemledi, müzik dinledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Yunus Çolak, AA muhabirine, Zerzevan Kalesi'nin kentin çok önemli kültürel bir varlığı olduğunu söyledi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı olarak bölgesel kalkınmayla ilgili faaliyetler yürüttüklerini belirten Çolak, "Bir taraftan gençleri bilime yönlendirirken bir taraftan da kültürel varlıklarımızı tanıtmayı amaçlıyoruz. Zerzevan Kalesi, Türkiye'de gökyüzünü gözlemleyebileceğiniz en önemli noktalardan birisi. Bunu sürekli hale getirmeyle ilgili girişimde bulunduk. Çok güzel bir teveccüh var. Özellikle buradaki 20 atölyemizle çocuk ve gençlerimiz bilim ve uzayla alakalı etkinlikler gerçekleştiriyor." dedi.

"Zerzevan Kalesi, gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren bir yer"

Zerzevan Kalesi kazı heyeti başkanı Prof. Dr. Aytaç Coşkun da Zerzevan Kalesi'nin arkeolojik bir alan olduğunu, birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Gökyüzü temalı 20 atölyede çocuk ve gençlerin güzel vakit geçirdiğini, akşam ise teleskopla gökyüzü gözlemleri yapıldığını dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Zerzevan Kalesi, gökyüzü ile yeryüzünü birleştiren bir yer. Her yıl burada birçok etkinlik yapılıyor ve binlerce kişi katılıyor. Bugünkü etkinliğe 10 binlerce başvuru vardı ve kurada çıkan 2 bin kişi burada. Bu tip etkinlikler şehrin ve bölgenin tanıtımına katkı sunuyor. Öte yandan gençleri uzaya, bilime ve arkeolojiye yönlendirmek için birer adım oluyor. Burada her gökyüzü olayında etkinlikler, festivaller düzenleniyor. Bu etkinlik Zerzevan'da yapılan 8'inci etkinliğimiz ama bunu tüm yıla yayacağız. Her gök olayında Zerzevan'da bir etkinlik olacak."

Etkinliğe katılan Veysel Gümüşçü, çocukların hem keyifli vakit geçirdiğini hem de gökyüzüyle ilgili bilgi sahibi olduğunu söyledi.

Hena Betül Üçöz (10), teleskopla gökyüzünü gözlemlediğini belirterek, "Ailemle beraber buraya geldik, çok eğlendik. İlk defa teleskopla aya baktım, çok güzeldi." dedi.

Sena Mihra Üçöz (6) de çok güzel bir etkinlik olduğunu, teleskopla ay ve yıldızlara baktığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Mehmet Akif Aksöz (10) ise "Teleskopla jüpitere baktım, yumurta gibi gözüküyordu, çok küçüktü. Daha sonra ayı gördüm. Atölyelerde resim yaptım, taşları boyadık. Çok eğlendim." diye konuştu.