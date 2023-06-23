Zeliş, Mehmet'e Aşkını İtiraf Edecek mi?

Zeliş ve Mehmet'in romantik zaman geçirdiği Vermem Seni Ellere dizisinin yeni bölümünde Zeliş, Mehmet'e aşkını itiraf edecek mi? Dizinin oyuncu kadrosu ve diğer detaylar haberimizde.

Zeliş, Mehmet'e ondan hoşlandığını mı söylemeye çalıştı? Zeliş ve Mehmet yıldızların altında romantik zaman geçirdi, peki devamı ne olacak?

1. Bölümü izlemek için tıkla: https://youtu.be/1MZd1_tCMpA

Vermem Seni Ellere Her Pazar 20.00'de atv'de!

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Emre Bey ve Buse Meral'in başrollerinde buluştuğu Vermem seni Ellere; dağların, derelerin, yaylaların özgür kızı Zeliş'le her türlü maceranın ve aksiyonun tutkunu Mehmet'in hikayesini anlatıyor.

Ali Balcı'nın yönetmenliğini yaptığı dizinin oyuncu kadrosunda; Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran yer alıyor.

Yapım: Akn Film

Yapımcı: Akın Topuz, Emre Arda

Yönetmen : Ali Balcı Genel Koordinatör: İlkim Dağlı

Uyarlayan: Gülbike Sonay Üte, Tuna Kıygı

Senaryo: Şehrazat Tunus Taşçı, Damla Güçer, Samed Aslan

2. Yönetmen: Işılsu Günday Görüntü Yönetmeni: Umut Yörükoğlu

Müzik: Jingle Tv-Batuhan Fırat Sanat Yönetmeni: Deniz Emre Özbakan

Oyuncular: Emre Bey, Buse Meral, Fatih Al, Filiz Ahmet, Cihat Tamer, Bülent Alkış, Goncagül Sunar, Bahtiyar Engin, Burak Can, Sina Özer, Şeyma Peçe, İpek Özağan, Kayhan Açıkgöz, Esin Gündoğdu, Meriç Özkaya, Duygu Kum, Berk Artıran.

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