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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky: "Norveç, Ukrayna'ya Hava Savunma Desteği Sağlamaya Hazır"

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Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelensky, Norveç Başbakanı Store ile görüşmesinde hava savunma desteği ve Avrupa'nın balistik savunma kapasitesini ele aldıklarını, Norveç'in yardıma hazır olduğunu açıkladı.

(ANKARA) - Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile yaptığı görüşmede, hava savunma desteği ve Avrupa'nın balistik savunma kapasitesini ele aldıklarını bildirerek, "Norveç, Ukrayna'ya hava savunma desteği sağlamaya hazır" dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelensky, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile görüştüğünü bildirdi. Zelensky, şunları kaydetti:

"Jonas Gahr Støre'a, Rusya'nın büyük saldırısı sonucu önceki gün halkımızdan verdiğimiz kayıplar için gösterdiği destek ve taziye sözleri nedeniyle minnettarım. Rus füzeleri ve dronları tarafından yirmi üç kişi öldürüldü ve başka 151 kişi yaralandı. Rusya böyle terörist saldırılar düzenlediğinde Ukrayna'nın yalnız olmadığının önemli olduğunu düşünüyorum."

Hava savunma tedariki konuştuk, Norveç yardım etmeye hazır, teşekkürler! Avrupa'nın kendi balistik savunma kabiliyetlerine sahip olması için de çalışıyoruz, bu ortak görevi tam olarak başarmalı ve Avrupa'ya balistik tehditlere karşı koruma sağlayacak kadar güçlü kendi sistemini sağlamalıyız. Avrupa balistik füzelere karşı korunduğunda, bu kıtamızda yalnız birine değil, gerçekten tüm Avrupalılara güven verecek. Yakın gelecekte toplantılara da hazırlanıyoruz, çalışmalarımız için özel formatlar olacak. Teşekkürler, Norveç!"

Kaynak: ANKA
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