Zelenskiy: Rusya son haftada 61 füze fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun son bir hafta içerisinde ülkesine 61 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın gece Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında yetkililerden bilgi aldığını belirtti.

Odessa kentine yapılan hava saldırısı nedeniyle liman altyapısı ve enerji tesislerinin hasar gördüğünü aktaran Zelenskiy, "Özellikle bu, Rusların dünyanın gıda güvenliğine karşı sistematik olarak yürüttüğü bir savaştır." ifadesini kullandı.

Zelenskiy, Dnipropetrovsk bölgesindeki Pavlograd şehrinde bir alışveriş merkezine yapılan saldırı nedeniyle 4'ü çocuk 9 kişinin yaralandığını vurguladı.

Ülkesine yönelik son bir hafta içerisinde yapılan hava saldırılarını değerlendiren Zelenskiy, "Ukrayna'ya karşı sadece bu hafta içinde farklı tiplerde 61 füze kullanıldı." ifadesine yer verdi.

Bunlardan 56'sının balistik füze olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, bu süreç içerisinde ayrıca Ukrayna'ya 1560'tan fazla insansız hava aracı (İHA) ve 1540 güdümlü bombanın fırlatıldığını belirtti.

Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Rusya'ya karşı daha fazla baskıya, daha fazla yaptırıma ve Ukrayna için daha fazla hava savunmasına ihtiyacımız var."

Kaynak: AA