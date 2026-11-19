Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinin yer almadığı bir toplantıda Ukrayna hakkında görüşmelerin yapılmasının hata olduğunu bildirdi.

Zelenskiy, ABD'nin NBC News kanalına verdiği röportajda, Rusya-Ukrayna savaşı ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Çin'in Şıncın kentinde bir araya gelmesi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Volodimir Zelenskiy, ülkesinde devam eden savaşın sona ermesi yönünde atılan adımların, Ukrayna'nın da yer aldığı görüşmelerde ele alınması gerektiğini söyledi.

Ukrayna'nın, bu tür toplantılarda yer almamasının bir hata olduğunu savunan Zelenskiy, "Büyük ülkeler her zaman tüm dünyanın geleceği hakkında karar verebileceklerini düşünürler. Bu kesinlikle büyük bir hatadır. Bir ülke, hatta küçük bir ülke bile olsa, o ülkenin katılımı olmadan o ülke hakkında karar veremezsiniz." görüşünü paylaştı.

Zelenskiy, savaşın bitirilmesi için ABD ve Çin'in Moskova'ya baskı kurmasının yeterli olduğunu kaydederek, "Eğer gerçekten savaşı bitirmek ve oyun oynamamak istiyorlarsa, bunu yapabilirler." diye konuştu.

Kaynak: AA