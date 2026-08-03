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Zelenskiy: Umerov Dış İstihbarat Servisi Başkanı Olacak

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak atanmasına karar verdiğini bildirdi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov'un Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak atanmasına karar verdiğini bildirdi.

Ukrayna basınına göre Zelenskiy, başkent Kiev'de düzenlenen Ukrayna Büyükelçiler Konferansı 2026'ya katıldı.

Konferansta, Ukraynalı diplomatlara hitaben konuşan Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un görevinin değişeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Umerov, diplomasi, savunma, ABD ve diğer müttefiklerimizle müzakere süreci ile savaşın sona erdirilmesi müzakereleri gibi konularla aynı anda daha fazla ilgilenme yeteneğine sahip olduğundan, Ukrayna Dış İstihbarat Servisi Başkanı olarak atanacak."

Zelenskiy, 23 Temmuz'da yaptığı açıklamada ise eski İçişleri Bakanı İgor Klimenko'nun, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Umerov'un yerine atanmasını önerdiğini, Umerov için de farklı tekliflerin değerlendirildiğini söylemişti.

Kaynak: AA
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