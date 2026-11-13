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Zelenskiy, Starshield'da sistematik hız kısıtlaması olduğunu söyledi

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Zelenskiy, Starshield'da sistematik hız kısıtlaması olduğunu söyledi
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Zelenskiy, Starshield'da yeniden ciddi aksaklıklar yaşandığını ve sistematik hız kısıtlaması olduğunu söyledi. Terminaller saatte 161 kilometreden hızlı hareket edince bağlantı kesiliyor; bu durum Rus jet motorlu İHA'ları engelleme çabalarını zorlaştırıyor.

KİEV, 13 Kasım (Xinhua) -- Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna'daki Starshield operasyonlarında yeniden "ciddi aksaklıklar" yaşandığını söyledi.

Zelenskiy perşembe günü Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, SpaceX'in askeri uydu iletişim hizmeti Starshield'ın Ukrayna'da birkaç gündür hız kısıtlamalarına tabi tutulduğunu, hizmet terminallerinin saatte 161 kilometreden daha hızlı hareket etmesi durumunda bağlantının kesildiğini belirtti.

Zelenskiy, "Ukrayna ordusu olayın koşullarını halihazırda araştırdı. Bunlar münferit hatalar değil, sistematik hız kısıtlamaları" dedi.

Açıklamada, yaşanan aksaklıkların Rus jet motorlu insansız hava araçlarını engelleme çabalarını önemli ölçüde zorlaştırdığı belirtildi.

Ukraynalı yetkililere göre ABD'li havacılık ve uzay şirketi SpaceX, ekim ayı ortasında Ukrayna'daki Starlink terminalleri için hız limitleri getirmiş ancak söz konusu kısıtlamalar daha sonra kaldırılmıştı.

Kaynak: Xinhua
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