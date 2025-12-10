Haberler

Zelenskiy, güvenliğin sağlanması durumunda 60 ila 90 günde seçimlere hazır olacaklarını belirtti

Güncelleme:
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ABD ve Avrupa'nın güvenliği sağlaması durumunda 60 ila 90 gün içinde devlet başkanlığı seçimlerine hazır olduklarını açıkladı. Seçimlerin yapılabilmesi için uygun güvenlik ortamının oluşturulması gerektiğini vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD ve Avrupa'nın ülkesinde güvenliği sağlaması durumunda 60 ila 90 gün içinde devlet başkanlığı seçimlerinin düzenlenmesi için hazır olacaklarını bildirdi.

Zelenskiy, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Roma'da bir araya geldikten sonra İtalya'daki temaslarına ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya- Ukrayna savaşının sürdüğünü anımsatan Zelenskiy, ülkesinde devlet başkanlığı seçimlerini düzenlemek yönünde çalışmaya hazır olduğunu söyledi.

Zelenskiy, savaş durumunda seçimlerin yapılması için uygun güvenlik ortamının oluşturulması gerektiğine dikkati çekti.

ABD ve Avrupalı müttefiklerden seçimler için Ukrayna'da güvenliğin sağlanması için yardım talep ettiğini aktaran Zelenskiy, "Önümüzdeki 60 ila 90 gün içinde Ukrayna, seçimleri düzenlemeye hazır olacak. Şahsen bunun için bir iradem ve hazırlığım var." dedi.

Savaş durumunda ülkede seçimlerin yapılması için parlamentodan yasa değişikliğinin de yapılması gerekeceğini vurgulayan Zelenskiy, Kiev'e döndüğünde bu yönde çalışmaya başlayacaklarını dile getirdi.

"Bugün Kırım'ı geri alacak gücümüz yok"

Ülkesinin yaşadığı toprak bütünlüğü sorunlarına değinen Zelenskiy, Rusya'nın Kırım Yarımadası'nı 2014'te yasa dışı yollarla ilhak ettiğini ifade etti.

Zelenskiy, Kırım'ın Ukrayna'nın toprağı olduğunun altını çizerek, "Kırım konusuna gelince, Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'nı bugün tamamen geri alacak bir gücü yok." diye konuştu.

Kırım'ı geri almak istediklerini ve bunu daha önce ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de söylediğini aktaran Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO üyesi olmasını da istediklerini belirtti.

"Barış planının maddeleri güvenlik garantilerini de kapsıyor"

Washington'dan güvenlik garantilerine ihtiyaç duyduklarını söyleyen Zelenskiy, "Güvenlik garantileri, Ukrayna için çok önemli. Maalesef ABD'nin Ukrayna'nın NATO'ya katılmasına henüz hazır olmadığını biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenskiy, savaşın sona erdirilmesi için ABD'nin önerdiği barış planı üzerindeki çalışmaları sürdürdüklerini aktararak, planın şimdilik 20 maddeden oluştuğunu ve Ukrayna için güvenlik garantilerini de kapsadığını bildirdi.

Son günlerde Avrupalı müttefikler ile barış planı üzerinde çalıştıklarını ve onu revize ettiklerini anlatan Zelenskiy, "Onu muhtemelen yarın ABD tarafına ileteceğiz." dedi.

Zelenskiy, en kısa sürede ABD tarafıyla üst düzey görüşmeler düzenlemek istediklerinin altını çizdi.

"Ruslar, enerji ateşkesi için hazırsa biz de hazırız"

Rusya'nın ülkesindeki enerji altyapılarına yönelik saldırıları düzenlemeye devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ruslar, enerji ateşkesi için hazırsa biz de hazırız. Bu, insanlar için çok önemlidir." yorumunu yaptı.

Zelenskiy, Ukrayna ordusunun da Rusya'daki hedeflere yönelik yerli füzelerle saldırıları sürdürdüğünü dile getirdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andriy Yermak'ın 28 Kasım'da görevinden istifa ettiğini hatırlatan Zelenskiy, yeni başkanın belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bilgisini paylaştı.

Zelenskiy, ülkesinde savaşın yaşandığı için daha öncelikli konular üzerinde çalışmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Açık olmak gerekirse, savaş çok daha önemli. Bu yüzden Ofisi (Devlet Başkanlığı Ofisi) iptal etmek, birini atamaktan daha kolay gibi geliyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
title