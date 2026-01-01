Haberler

Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine 200'den fazla İHA ile saldırı düzenlediğini belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun yılbaşı gecesi 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla Ukrayna'ya saldırı düzenlediğini açıkladı. Zelenskiy, müttefiklere hava savunma desteğinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun bu gece ülkesine 200'ün üzerinde insansız hava aracıyla (İHA) saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Zelenskiy Telegram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımında, Rusya'nın Ukrayna'ya yılbaşı gecesinde hava saldırısı düzenlediğini belirtti.

Rusya'nın savaşı uzattığını kaydeden Ukrayna Devlet Başkanı, "Rusya yeni yılda savaş yürütmeyi amaçlıyor. Bu gece Ukrayna'ya 200'den fazla saldırı İHA'sı fırlatıldı." ifadelerini kullandı.

Müttefik ülkelere Ukrayna'nın hava savunma imkanlarını artırma konusunda desteği sürdürme çağrısında bulunan Zelenskiy, "Eğer saldırılar yılbaşı tatillerinde bile durmazsa, hava savunma malzemelerinin teslimatının gecikmemesi lazım." dedi.

Zelenskiy, Rus ordusunun fırlattığı çoğu İHA'nın Ukrayna hava savunma kuvvetlerince imha edildiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
