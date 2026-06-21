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Ukrayna: Rusya bir haftada yaklaşık 2 bin 200 SİHA, 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırı düzenledi

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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun son bir haftada ülkesine yaklaşık 2 bin 200 SİHA, 1800 güdümlü bomba ve 87 füze ile saldırdığını, Zaporijya ve Poltava'da 7 kişinin öldüğünü, 38 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun ülkesine son bir hafta içerisinde yaklaşık 2 bin 200 silahlı insansız hava aracı ( Siha ), 1800 güdümlü bomba ve 87 füzeyle saldırı düzenlediğini bildirdi.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya son bir haftada düzenlediği hava saldırılarını değerlendirdi.

Bu süreçte ülkesine yaklaşık 2 bin 200 Siha, 1800 güdümlü bomba ve farklı tipten 87 füzenin fırlatıldığını belirten Zelenskiy, özellikle cepheye yakın sivil yerleşim yerlerinin yoğun saldırı altında olduğunu kaydetti.

Zelenskiy, Rus ordusunun dün ve bugün Zaporijya ile Poltava bölgelerine düzenlediği saldırılar nedeniyle 7 kişinin öldüğünü, 6'sı çocuk 38 kişinin ise yaralandığını vurguladı.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ise Rusya bu gece ülkeye 4 füze ve 105 Siha'yla saldırdı.

Ukrayna hava savunma kuvvetlerince 96 SİHA imha edildi.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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