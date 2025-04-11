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Zelenskiy: Rusya Ordusunda Yüzlerce Çin Vatandaşı Savaşmaya Başladı

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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, NATO toplantısında yaptığı konuşmada, yüzlerce Çin vatandaşının Rus ordusu içinde Ukrayna'ya karşı savaştığını ve daha etkili hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yüzlerce Çin vatandaşının Rusya ordusunda ülkesine karşı savaştığına dair bilgilere sahip olduklarını söyledi.

Zelenskiy, Brüksel'de NATO karargahında gerçekleştirilen "Ukrayna Savunma Temas Grubu (Ramstein) 27. Toplantısı"nda katılımcılara video konferansla hitap etti.

Devlet Başkanı Zelenskiy, Rus ordusunun 4 Nisan'da balistik füze saldırısı düzenlediği Kriviy Rig kentine düzenlediği ziyaret sırasında konferansa mesaj gönderdiğini kaydetti.

Rusya'nın ülkesine balistik füzelerle saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü ifade eden Zelenskiy, daha etkili hava savunma imkanlarına ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Özelikle Patriot hava savunma sistemlerinin gerekli olduğunu dile getiren Zelenskiy, "10 adet Patriot sistemi lazım. Özgür dünya bunlara sahip." diye konuştu.

Yüzlerce Çinli Ukrayna'ya karşı savaşıyor

Rusya'nın ordusuna artık Çin vatandaşlarını da katmaya başladığını belirten Zelenskiy, "Şimdi en azından yüzlerce Çin vatandaşının Rus işgal güçlerinin bir parçası olarak savaştığı bilgisine sahibiz. Bu, Rusya'nın açıkça savaşı sürdürmeye çalıştığı anlamına geliyor. Hatta Çinlilerin hayatları pahasına bile." ifadelerini kullandı.

Müttefiklere, Rusya'ya baskıyı artırma çağrısında bulunan Zelenskiy, aynı zamanda Avrupa'nın savunma sanayisine daha çok yatırım yapılması gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, ayrıca güvenlik garantileri kapsamında yabancı askerlerin barış gücü olarak ülkesine konuşlandırılması konusunda partner ülkelerle çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.

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Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili - Güncel
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